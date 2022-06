La furia de L-Gante por la falsa noticia sobre la muerte de El Noba

En la última semana surgió un inesperado enfrentamiento entre L-Gante y la "China" Suárez. Es que el cantante fue entrevistado por el cronista de LAM cuando llegaba a Ezeiza luego de sus vacaciones en Europa.

El periodista quiso saber si el intérprete de "Malianteo 420" haría una canción con Eugenia “La China” Suárez, pero él se mostró sorprendido y aseguró que no sabía que la actriz es cantante.

Suárez salió al cruce y le envió un fuerte mensaje a través de Twitter. "Querido L-Gante cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba. Creo que hablaste al pedo, igual re bailo tus temas. Saludos cordiales", escribió Eugenia.

L-Gante aseguró que le mandó un mensaje para pedirle disculpas: “Le dije ´ disculpame si te ofendí ´ y todo bien”, reveló. Y continuó: “Le mandé mensaje para dejar mi parte. Todo perfecto, no hay drama” y, aunque no quiso dar más detalles, aseguró que la ex Casi Ángeles le respondió y reveló que está dispuesto a grabar un tema con ella.