Por qué algunos no tuvieron covid-19: las respuestas de los últimos estudios científicos

Otra variable que afecta a nuestro sistema inmune son las horas de sueño. No dormir lo suficiente puede provocar que nuestro cuerpo no pueda combatir correctamente a los patógenos invasores. Pero la respuesta inmune no está marcada solo por nuestro estilo de vida, también hay factores genéticos. Los científicos que estudian las causas subyacentes del covid han identificado una causa genética en casi uno de cada cinco de los casos críticos.