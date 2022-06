Cómo reírse del fracaso a través de varios personajes

- Cuando me convocaron para este unipersonal yo no tenía dudas de mi nivel artístico, pero no sabía si la gente iba a comprar una entrada para ir a verme. El teatro llenó todas las semanas en distintos lugares y en Uruguay me convencí de que tanto trabajo tuvo sus frutos. Que te vaya bien en las redes sociales no siempre se refleja en una sala si no tenés con qué sostenerlo. Pero la respuesta del público es increíble. Salgo de gira todas las semanas por el interior del país, y el espectáculo está fijo los viernes y sábados en calle Corrientes así que estoy sumamente feliz y agradecida con la gente.