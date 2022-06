30 años de "El amor después del amor", el disco de Fito Páez que marcó a una generación

“Se me ocurrió regrabarlo de vuelta, entero, versionar, poner los mismo elementos en distintos lugares, llamar otros invitados”, confirmó Fito Páez en el 30° aniversario de su obra cumbre. Además, dijo que para la nueva versión aún no tiene la lista completa de invitados, pero que ansía compartir con las nuevas generaciones: Nathy Peluso, Bizarrap, Dillom y Ca7riel. No obstante, también mencionó sus intenciones de incorporar a cantantes de la “vieja escuela” : “Tenía ganas de llamar a David Byrne, a Elvis Costello, o a Caetano (Veloso), o a Chico (Buarque), a Rubén Rada”, afirmó. Lo acompañará la dupla de Gustavo Borner y Diego Olivero.