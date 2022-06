Netflix refuerza su apuesta con grandes títulos

BILL BURR PRESENTS: FRIENDS WHO KILL (LUNES 6): Un nuevo evento especial de Bill Burr directo del festival de comedia “Netflix Is a Joke”, un espectáculo donde la plataforma deja volar el humor. Dentro de este ciclo y durante todo el mes habrá otras entregas, como “Stand out: una celebración lgbtq+” (jueves 9), “Dirty daddy: the Bob Saget tribute” (viernes 10), “Amy Schumer’s parental advisory” (sábado 11); “Pete Davidson presents; the best friends” (lunes 13); “Jane Fonda & Lily Tomlin - Ladies night live” (martes 14); “Snoop Dogg’s comedy special” (jueves 16) y “Cristela Alonzo: middle classy” (martes 28), producido por Page Hurwitz y Wanda Sykes.