En Tucumán habrá transporte de cargas por lo menos hasta el viernes

El presidente de la Unión Industrial de Tucumán objetó la medida de fuerza, porque “un paro no soluciona nada”. Remarcó que “hoy no hay gasoil en el país y tenemos que buscar la solución. No llegaron los barcos con el combustible, por eso sostengo que un paro perjudica a todos y, en estos momentos, es inoportuno”. Evaluó que una medida de estas características sólo “sería contra ellos mismos”, ya que existe la posibilidad de la compra de gasoil a granel.