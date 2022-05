El dólar “blue”, el más barato del mercado

En tanto, el Banco Central compró U$S 45 millones en la penúltima rueda de mayo y se encamina a cerrar el mes con un saldo positivo cercano a los U$S 1.000 millones, a pesar de los fuertes pagos de importación de energía registrados en este período. Por este motivo, la semana pasada terminó con un saldo positivo de solo U$S 170 millones.