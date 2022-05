“Sólo sí es sí”

“Independientemente de lo que ella denuncie o no, su vida posterior puede ser normal o no serlo. Esto tiene que ver con los estereotipos que solemos tener sobre las secuelas, de manera que solo le damos veracidad a aquellas personas que tiene efectos que le imposibilitan hacer su vida sin tener en cuenta que una mujer puede sobrevivir a esto de múltiples maneras,” dijo Paula Arce, jurista y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona a El Diario. La duda sobre el testimonio de las víctimas hace que muchas de ellas no denuncien. Tardón denomina esto “la duda patriarcal”, que se activa “desde el minuto uno”, que “nunca se deja ver con tanta virulencia en otros delitos” y que “sobrevuela a todas las denunciantes”. “¿Por qué se fue con ellos? ¿Qué trata de conseguir? ¿Será que después se arrepintió? Preguntas como estas reflejan una serie de mitos que culpabilizan siempre a la mujer y restan responsabilidad al agresor”, expresó la especialista.