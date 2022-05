Argentina, en "modo invierno": Bariloche es la ciudad más fría del país, con -12,8°C de sensación térmica

El Bolsón (-6,4° C) sigue en la lista de las ciudades más heladas del país, mientras que el frío también se hizo sentir en la capital neuquina (-5,5° C); en el Perito Moreno, Santa Cruz (-5° C); en Malargüe, Mendoza (-4° C); en Marcos Juárez, Córdoba (-3,7° C); y en General Pico, La Pampa (-3,3° C), de acuerdo al ranking del SMN, con los datos registrados a las 9 del lunes.