Llega el frío a Tucumán: habrá mínimas de 2° y 3°

Ya no habrá margen para los veranitos, al menos durante las próximas semanas. El descenso de temperatura será paulatino desde hoy y Tucumán lo sentirá con toda la crudeza a partir del martes, cuando se espera una mínima de 3° y una máxima de 12°. Desde el miércoles volverá el sol, al cabo de algunos días grises y con algo de lluvia, pero eso no impactará en el termómetro. Para el miércoles, jueves y viernes la mínima se mantendrá entre los 2° y los 3°, mientras que la temperatura máxima no pasará de los 15°.