El análisis de Jorge Asís: Cuando oficialmente se parta lo partido

La ONG

La (Agencia de Colocaciones) Cámpora, base que lidera Máximo, El Influencer, ya es un Organismo no Gubernamental.

La compacta organización de circuito cerrado funciona como una ONG en crisis.

Asociación testimonial no apta para la monotonía de gobernar. Pero controla la aparatología boba del peronismo de la provincia del pecado.

Ahora aparecen funcionarios de la “orga” que se comportan con menor tremendismo infantil.

Por estar a cargo de gestiones trascendentes son menos categóricos. Como el doctor De Pedro, El Wado, que comparte el segundo lugar de la orga con El Cuervo de Poe, Larroque.

Al Wado, casi un presidenciable, ya le desconfían. La Doctora no vacila en decir públicamente que Wado no estaba preparado para ser Premier, o mero jefe de gabinete.

O la ascendente señora Fernanda Raverta, que mantiene una versión alejada del infantilismo. Con un concepto desarrollado de la responsabilidad.