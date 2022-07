El análisis de Jorge Asís: Las dos caras de la moneda del fracaso

La Griega heroica no tiene, como sustento, un presidente con espalda que la banque.

La improvisaron como parche para mover la carrindanga del gobierno durante algunos kilómetros con la cubierta gastada.

De todos modos Batakis se encuentra más preparada que Martín Guzmán, El Chapito.

Fue quien le vendió a Alberto innumerables espejitos de colores que le compró, en principio, también La Doctora, el Papa, y acaso hasta el propio Stiglitz, el real encargado de fabricar (los espejitos).

Hoy, por haber enfrentado a La Doctora, Guzmán colecciona ponderaciones.

La Doctora es depositaria del odio como objeto de los sectores sensibles de la sociedad.

Los que se sintieron rápidamente decepcionados con Alberto. Le habían atribuido la fantasiosa misión, casi emocionante, de destruirla.

Pero Alberto no pudo o no quiso. Entonces tampoco lo perdonaron. Lo dejan flotar.