Nuevos billetes: un "falso" Güemes se coló en el de $ 200

Suena fuerte, pero quizás no lo sea tanto. Sucede que aquella no es la cara del salteño, ya que en vida no se dejó retratar nunca. Todo para que sus enemigos no lo reconocieran. Entonces, usaron la foto de su hijo de quien decían que era muy parecido al padre. Así es como el dibujo que está al lado de Juana Azurduy está inspirado en del hijo de Güemes.