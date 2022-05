Un domingo frío y lluvioso, ideal para actividades de entrecasa

Pero estas condiciones no se irán con el domingo. Por el contrario, llegaron para quedarse durante toda la semana. El SMN prevé temperaturas mínimas de entre 8° C y 9° C hasta el miércoles, con máximas de 15° C. Si bien las mínimas persistirían hasta sábado -ese día, incluso, caería a 7° C-, las máximas se elevarían a partir del jueves, con 19° C, para ese día y para el sábado, y con 20° C, para el viernes.