Ganancias: ¿Cómo impacta la suba del mínimo?

“Creo que en tres meses más discutiremos nuevamente el mínimo no imponible. Es una situación que se da naturalmente con esta dinámica inflacionaria: suben los precios, los salarios más tarde que temprano se reacomodan, y si estos mínimos quedan en el mismo lugar. Esos $ 280.000 que hoy es el piso (del mínimo no imponible de Ganancias) será superado en cualquier paritaria. Y de nuevo habrá que aplicar un analgésico”. Así lo afirmó ayer el tributarista César Litvin al referirse a la medida anunciada por el Gobierno nacional, con el fin de mejorar el poder de compra de los salarios en los sectores medios de la sociedad frente a una inflación que, en los últimos meses, estuvo por encima del 5%. En diálogo con radio CNN Argentina, el especialista remarcó: “esto es un analgésico, no un antibiótico. La cura es modificar todo el sistema de deducciones personales, que incluyan no solamente el piso sino todos los conceptos, pero con una actualización automática mínimamente trimestral, por costo de vida y no por índice salarial”. A su criterio, “este mínimo no imponible lo que hace es decir ‘bueno, a partir de este monto los trabajadores tienen capacidad para pagar ganancias’. Y cada vez el trabajador tiene menos capacidad económica para pagarla”.