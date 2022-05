Los detalles de la mora judicial

El 1 de septiembre de 2020 se trazó una línea en el fuero penal de la capital. Todas las causas que se habían abierto antes de esa fecha quedaban en lo que se bautizó como régimen conclusional, mientras que los delitos que se cometían a partir de ese día, deberían ser tratados por el sistema adversarial. Esa división dejó al descubierto la enorme cantidad de casos no resueltos. Y las pruebas están a la vista no sólo con esos hechos, sino con la realidad diaria: los fiscales coincidieron en señalar de que al menos siete de cada 10 procesados con el nuevo digesto tienen causas pendientes. Y aquí hay un punto clave: no pueden ser considerados como antecedentes porque no fueron condenados, por lo que la pena que pueden afrontar es menor.