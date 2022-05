Pintando la aldea

Con lo cual se llegaba a una paradoja: no pinto porque no tengo plata y no soy atractivo (estética o psicológicamente) porque tengo el frente despintado: ¿Qué imagen se le ofrece al turista en una ciudad despintada? En realidad, lo que está despintado es el frente público, porque en los barrios privados –algunos de los cuales son verdaderas pequeñas ciudades, como Loma Linda o las que están creciendo en El Manantial, entre la avenida Solano Vera y la ruta 301- la estética de viviendas bellas en un jardín florido es una imposición no escrita.