Daniel Enz: “Lo más difícil de investigar son los testaferros”

- Me ha pasado y no tanto. Antes de este caso hubo otros con condena de personas importantes, como un senador del Partido Justicialista, un ex diputado radical que hemos investigado y han tenido su condena. Nosotros seguimos trabajando con la revista mensual y continuamos haciendo nuestro trabajo, como siempre. Pero sí es cierto que algunas historias avanzan y otras no. Entonces, de 10 denuncias, sospechas o cuestiones que tenemos vamos avanzando en cinco, las que son más firmes. Antes de salir con una denuncia la estudiamos bien y queremos que salga lo más completa posible, son notas de seis a 10 páginas para no dejar ningún cabo suelto, hay que ser muy estricto en ese sentido.