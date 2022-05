Poltronieri, el soldado de Malvinas al que admiran hasta los ingleses

“Poltro”, como lo llamaban sus compañeros del Regimiento de Mercedes, en diálogo con la prensa, repasó la temeraria acción que desplegó en la batalla en el Monte Dos Hermanas. Esta se desencadenó, según contó, luego de que los regimientos cuatro, seis y siete, permanecieran dos meses esperando al enemigo. Fue el 12 de junio de 1982 cuando llegó el momento esperado. Sufrían frío y las provisiones de alimentos habían desaparecido. Apaciguaban el hambre achurando ovejas que sacaban de un corral cercano. “Los ingleses comenzaron a bombardear todo el camino. Estábamos como en un valle. Y como a las seis de la mañana nos comenzamos a tirotear. A uno de mis compañeros se le traba la ametralladora y cuando se puso a tratar de acomodarla lo bajan. Sentí ese grito de que le habían dado y me dio mucha bronca. Quería en ese momento bajar a todos porque veía como intentaban subir hasta donde estábamos nosotros”, contó Oscar. Enseguida recordó que cuando la batalla se hizo insostenible llegó la orden de la retirada. “A un teniente y a un sargento les dije: ‘váyanse que ustedes tienen hijos, yo no’. Me quedé solo. Mientras tanto lo sostenía a los ingleses con la ametralladora. Mis compañeros se iban, retrocedían. Si yo no hacía eso, nos mataban a todos. Hacía ráfagas y no dejaba tirar para que mis compañeros pudieran seguir huyendo”, relató. El soldado tenía 18 años. “Me movía de un lado a otro. La ametralladora, una MAC, pesaba 10 kilos. En ese momento de mucha adrenalina parecía que tenía un papel en las manos. Ahora tranquilo, con la mente limpia, siento lo que pesa esa arma. Sé lo que es el peso de la Mac. Tuve un Dios aparte porque las balas picaban por todos lados”, recordó.