El amor por una mujer, el móvil de un homicidio

Peretti declaró para contar su versión del hecho. “Es cierto que le mandé un audio. Quería solucionar las cosas porque soy un hombre de negocios y temía que me agrediera cada vez que me encontrara en algún lugar”, señaló. También contó cómo se produjo el tiroteo: “C.Y me contó dónde vivía y por eso no tuve problemas en encontrar su casa. Iba despacio y, cuando estaba llegando, sentí unas explosiones y me di cuenta que me estaban disparando. Saqué mí arma de la guantera y respondí para defenderme porque pensaba que me estaban asaltando. Fue una cuestión de segundos”, declaró.