Manzur calma a gobernadores, mientras se analizan medidas para bajar las asimetrías

En el mercado interno, Manzur fue un poco más allá ante la consulta de LA GACETA durante la conferencia de prensa. Advirtió que la administración nacional advirtió actuará “con todo el peso de la ley” contra aquellos que cobran el combustible por encima de los valores fijados. “En algunos lugares se están incumpliendo los valores que fija el Gobierno Nacional para la entrega de combustible y se alteran los precios. A aquellos que cobren de más, les decimos que les vamos a caer con todo el peso de la ley porque eso no se puede hacer, no es correcto”, puntualizó el jefe de Gabinete durante la conferencia de prensa ofrecida luego de la cumbre. No se descarta, además, que en los próximos días, la Casa Rosada convoque a las destilerías y a las petroleras para que expliquen, en detalle, qué está sucediendo con el precio del gasoil. Asimismo se analizan los planteos de mayores controles en las fronteras con países limítrofes, con el fin de que no se resienta aún más el abastecimiento del combustible en el territorio nacional.