Música ritual coreana en el San Martín

Por aparte, continúa el ciclo de cine coreano en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), con producciones que no llegaron a las salas comerciales tucumanas. A las 18 se verá “Move the grave”, que reúne drama y comedia en una road movie que aborda las relaciones familiares a través de unas hermanas reunidas porque la tumba de su padre será removidas debido a un proyecto de desarrollo inmobiliario, mientras que su único hermano varón no aparece. Este largometraje marcó el debut de Jeong Seung-oun, y se estrenó en 2019. El argumento funciona para exponer los mecanismos de control de una sociedad patriarcal.