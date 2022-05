Una voz, una guitarra, y un apellido que es sinónimo del mejor folclore

- Yo siempre he sentido una enorme admiración por él. Su universo musical, su modo de componer y de tocar las canciones que ha creado junto a grandes poetas, han formado mi cuna musical. Tengo un contacto permanente con esa obra. La estoy visitando en todo momento, sea en soledad o con otros músicos. En vida no tocamos juntos, no tuvimos la posibilidad de encontrarnos a un nivel artístico. Pero el otro encuentro, que es el más importante para mí, está intacto.