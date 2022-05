River: la “Araña” está “en llamas”

El ex goleador de Blooming Juan Carlos Sánchez, había convertidos seis tantos en la victoria ante Deportivo Italia de Venezuela 8 a 0, por la Libertadores de 1985. Fue un récord que estuvo imbatible durante 37 años. “Los últimos minutos estuve apretando para que no supere el récord”, dijo entre risas, el ex delantero argentino naturalizado boliviano de 66 años.