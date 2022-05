¿Julián Álvarez al Barcelona? El rumor que fue negado por el Manchester City

Incluso, tras la velada de anoche, Marcelo Gallardo comenzó la conferencia de prensa con un gran halago hacia el delantero: “es difícil que Julián se quede porque hay un equipo que hizo una gran inversión. El Manchester City se lleva un diamante en bruto... Somos países exportadores de jugadores. Se fueron muchos jugadores en este tiempo y hemos intentado sobrevivir. Reemplazarlo no va a ser fácil, no vamos a encontrar a un Julián que venga a ocupar el lugar de Julián. Va a jugar octavos y se irá a su nuevo destino. Lo que pueda pasar no depende de mí o lo que podamos hacer nosotros".