Yerba Buena: disputa política por la instalación de una comisaría

El edil oficialista Marcelo Rojas replicó que “La Casona” no sólo estaba destinada a la construcción del Concejo. “En realidad es un proyecto diseñado por el fallecido arquitecto Máximo Cossio que no sólo contemplaba nuestra sede, sino también un espacio para toda la comunidad, ya que allí funcionaría una especie de centro cultural para que los vecinos disfruten de espectáculos y tomen clases de inglés, canto y pintura”, comentó. “No vemos la necesidad de cambiar su fin y menos que no lo hayan planteado en el recinto, sino que lanzaron la idea sin consultar a nadie”, añadió.