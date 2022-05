"La seguridad no pasa por la instalación de una comisaría", dijo el concejal Argiró

El edil llamó a la reflexión a aquellos que plantean que se puede resolver el problema de la inseguridad con la mera instalación de una comisaría: "no se puede debatir desde una postura maniqueísta este tema, como si los que están de acuerdo con la instalación de la comisaría quieren seguridad, y los que se oponen a la instalación no quieren seguridad. No es serio".