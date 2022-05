Cartas de lectores I: Putin, “criminal de guerra”

La columna que suscribí para LA GACETA (16/05) no debería tener esa lectura sesgada y presuntuosa como la que demuestra el lector Luis R. Cuello (carta “Pareceres”, 24/05). La columna se refería a la imposibilidad del juzgamiento de Putin porque Rusia abandonó el Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional) en 2006. El lector expresa que (despliego) “con aparente satisfacción los motivos por los cuales Putin no podrá ser juzgado como criminal de guerra”. Este punto marca el desconocimiento del lector y hasta su aventurado modo de “juzgar” y “conocer” las intenciones y el propósito del columnista. De quien dice, como si leyera información de la CIA: “de reconocida posición antinorteamericana y aún antioccidental”. En otro tramo el lector afirma que me refiero a los “verdaderos genocidas” (lo escribe entrecomillado) citando a Bush, Blair y Aznar por su acción guerrera contra Irak. Y sí, son criminales de guerra porque utilizaron datos falsos (que después reconocieron). El lector maliciosamente sostiene que el columnista escribió “sin mencionar los fundamentos de esa acción contra el dictador y verdadero genocida Sadam Hussein”. Sería beneficioso para el lector que se informara en fuentes confiables antes de difundir sus descalificaciones y sospechas del que sabe apenas un fragmento de la verdad. Los fundamentos del ataque guerrero a Irak fueron la “existencia de armas de destrucción masiva”. Nada de eso hubo. Señor lector, infórmese antes de afirmar nada.