“Encontrar un ‘Norte’ es un milagro en este mundo difícil”

- Entendemos el arte como forma de cambio, entonces el compromiso tiene que ser desde todos los ángulos. Uno es el que vota, otro el que come, el que besa, el que compone, el que toca, el que ama. Uno es un todo y el compromiso tiene que ser total. No concibo ser un comunicador y no hablar de todo, uno puede expresarse y decir lo que siente a nivel político y social, y también lo necesita, especialmente en estos momentos que estamos atravesando. Tenemos que estar comprometidos con la palabra y con las nobles causas.