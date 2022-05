Agrupación Marilyn: la historia de su emblemática canción "Su Florcita"

El 23 de enero del 2019, “Juancito” Rivarola– como se lo conocía- concedió una entrevista al sitio The Clinic, en donde expresó: “La gente quiere muchísimo a Agrupación Marilyn y hay gente que no, que no le gusta Marilyn, no le gusta la cumbia. Hay gente a la que le encanta “Su florcita” y hay gente que critica que yo hago plata con la muerte de una nena. Pero yo estoy contando una historia, lo demás está en la gente, ellos pueden interpretar lo que ellos quieran. Si nos quieren llamar banda de culto, banda horrible o banda buenísima, le corresponde a la gente y eso se respeta totalmente.”, declaró.