De protagonizar "Chiquititas" y ganar un Martín Fierro a atender una ferretería

En una entrevista realizada hace algunos años, el actor detalló cómo fue que llegó a Chiquititas: “Siempre me presentaba en los castings multitudinarios, llegaba hasta el final y no me elegían porque era tan chico que no podía retener la letra de memoria. En el 97 me presenté y quedé para ingresar en 1998, que fue la última temporada de Romina Yan y Facundo Arana. Ahí le di duro y parejo hasta el último año de Cris Morena; luego ella se fue a América y yo firmé un contrato de exclusividad con Telefe por 10 años. Ahí llegó El Principito, la película con Francella, la de Chiquititas, el Martín Fierro y otras cosas que me pasaron”.