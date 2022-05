José López, en Concepción

La casa paterna de José López está en el paraje Los Gucheas, al sudeste de Concepción, al final de un camino que nace en la ruta 38. “Desde que murieron sus padres el inmueble se muestra desolado”, contó Héctor López, primo del ex funcionario. Y en enseguida apuntó: “por aquí no anduvo nadie. Como usted observa el lugar se encuentra casi abandonado. A José no lo veo desde hace años. La relación con él, de todos modos, nunca fue muy estrecha. Por aquí venía a veces cuando vivían sus padres”.