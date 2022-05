Polémica por las declaraciones de Pedro Alfonso referidas a las tareas del hogar

A raíz de aquellas declaraciones, en las redes sociales no tardaron en marcarle su equivocación al resaltarle que ayudar no significa repartir las tareas de cuidado. “Este es el modelo de paternidad hegemónica en el mejor de los casos. Y esta es la escuela familiar de la desigualdad. De este modo se aprende que las mujeres hacen todo y los varones 'ayudan', entretienen”, dijeron desde la cuenta de Instagram Mujeres que no fueron Tapa.