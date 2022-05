Tenis: las doblistas disfrutaron

“Tuvimos que decir basta porque la intención era tener 60 jugadoras. No pudimos aceptar más porque no hay tantas canchas y queríamos terminar ordenadamente en el mismo fin de semana”, explicó Martínez Berruezo. La convocatoria, y la necesidad de garantizar un desarrollo continuo de los partidos, hicieron que se recurriera al uso de sedes alternativas. “La idea del circuito de dobles sólo para damas, surgió porque vimos una falta de competencia femenina. Observábamos que siempre llamaba más la atención que fuera exclusivamente para mujeres”, explicó la entrenadora. Con la finalidad de hacer más atractivo el circuito se creó un ranking individual también. Las invitaciones cursadas a todas las provincias del país también tuvo una intención estratégica. “La idea fue traer a jugadoras nuevas para poder competir con tenistas a las que no estamos acostumbradas en el día a día”, agregó Martínez Berruezo.