A 40 años de la guerra, su memoria revive en cuentos

“Recuerdo que veía a los adultos celebrando que habíamos recuperado las islas -dijo-, en la escuela festejaban que estábamos ganando la guerra, todo se vivía como si fuese un partido de fútbol en las aulas y un par de semanas después todo cambió: alguien dijo que habíamos perdido la guerra y, para mí como niño, fue como si hubieran apagado la televisión y no hubo nada más. Después fue todo silencio. No se podía hablar de Malvinas. Los adultos no daban explicaciones ni respuestas sobre lo que había pasado”.