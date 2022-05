Con tres películas, se despide el Encuentro de Cine Europeo

Sólo con función presencial (no está disponible on line), a las 19 se proyectará “Invisible”, una coproducción dramática de Lituania, Letonia, Ucrania y España, dirigida por Ignas Jonynas. En el guión, Jonas se hace pasar por ciego y participa en un concurso televisivo donde conoce a su atractiva pareja de baile, Saulé. Rapidamente, se convierten en los concursantes más populares del programa. Mientras tanto, Vytas, un viejo conocido de Jonas, sale de la cárcel con sed de venganza, convencido de que no fue el único responsable de la muerte de su esposa, y que el farsante, su examante, es culpable también de su deceso.