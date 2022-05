El polémico ensayo “Cómo asesinar a tu esposo” sigue disponible para ser comprado de manera virtual. Forma parte de la saga llamada "Wrong Never Felt So Right" (Lo incorrecto nunca sintió tan bien), que incluye "The Wrong Husband" (El esposo equivocado) y "The Wrong Lover" (El amante equivocado). El fiscal también destacó que la autora, estaba enfrentando una fuerte crisis financiera antes de la muerte de Daniel. Sin embargo, con el pago de 10 seguros de vida diferentes, cobrará un total de 1,4 millones de dólares por el fallecimiento del hombre.