Cuando un Presidente no trabaja de Presidente 24x24

Después de haber coqueteado con no ir al Tedeum para viajar a la Antártida, se usó la excusa del mal tiempo para cancelar el viaje, aunque habría que darle una mirada a la seguridad del material aéreo que se iba a utilizar para llegar a la Base Esperanza. Entonces, el Presidente, casi por descarte, como si no tuviera más remedio, asistirá a la Catedral, donde lo aguarda un discurso que, por más que se haya pedido (como siempre se pide) que no sea de tono hipercrítico, no va a poder soslayar los palos habituales de la Iglesia al desempleo, la pobreza y la inflación.