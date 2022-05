Cada vez más tucumanos sufren "hígado graso no alcohólico"

“La enfermedad hepática por hígado graso no alcohólico se está haciendo más común. De hecho, el 25 por ciento de la población mundial la padece. Para decir confirmar que hablamos de hígado graso no alcohólico, hay que descartar causas secundarias de acumulación de grasa como el consumo excesivo de alcohol, hepatitis C, el no consumo de ciertos fármacos”, expone el referente.