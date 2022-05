En el agua y en la tierra: jóvenes y exitosos

“Lo de Mendoza era algo que estaba buscando”, afirmó Cisneros. “Lo de San Juan se hizo por primera vez en el país y yo fui el primer argentino en la final”, explicó. Primero, campeón Nacional en tierras mendocinas; después, tercero en el “Cuesta del Viento Big Air”. La competencia que se hizo en Rodeo, lo movilizó más que la que desarrolló en Potrerillos. “Fue un sueño poder entrar nomás. Ahí si fui sin expectativas altas porque pensé: ‘qué me voy a poner a la par de éstos monstruos’. Pero resulta que pude dar lo mejor y ganarle a los que yo veía allá arriba, en cuanto a nivel”, detalló. El “Cuesta del Viento Big Air” formó parte de un circuito que otorga cupos para el “King of The Air”, todo patrocinado por Red Bull. Los ganadores estarán a fin de año compitiendo por ser “El Rey del Aire” en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Por el prestigio de la prueba en la que compitió, el tercer lugar subió las expectativas de Cisneros. “Fue muy loco haber podido vivir eso. Sentí que me planté en mi verdadero nivel”, analizó.