Mirá el primer tráiler de Misión Imposible 7

A sus 59 años Tom Cruise vueve a Misión Imposible. Llamada oficialmente Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, la nueva película de la saga llegará a las salas de cine el 14 de julio de 2023, lo que no ha evitado que Paramount Pictures muestre ya un primer y emocionante adelanto. En el tráiler no falta nadie... ni tampoco nada. Carreras por el techo de un tren en marcha, helicópteros, persecuciones en coche, tormentas de arena, submarinos, lanchas, localizaciones emblemáticas de medio mundo, explosiones, motos, disparos y por supuesto, el mítico tema musical de Lalo Schifrin.