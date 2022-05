Noel Gallagher recibió un cabezazo en la final de la Premier League y le hicieron puntos

"En el estadio, donde nos sentamos, la familia de Rubén Dias está en el palco, un par de palcos más arriba", explicó el ex Oasis a TalkSport. "Así que estoy saltando como un idiota, pasando a mi hijo de 11 años como si fuera el trofeo de la Premier League, todo el mundo lo está levantando. Y me doy la vuelta y el padre de Rubén Dias corre directamente hacia mí y me da un cabezazo. Estoy en el suelo cubierto de sangre", relató.