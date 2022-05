ONU: democracia ficticia (votación: 14 a 1. ¡Igual se pierde!)

Reforma de la carta: en buen romance, tal como están establecidas las normas, aunque voten 188 de los 193 miembros -¡algo más del 97%!-, si los cinco miembros permanentes (EE. UU., Francia, Gran Bretaña, China y Rusia) no lo consienten al unísono no habrá reforma posible. Por añadidura, el capítulo de reforma del estatuto de la Corte Internacional de Justicia no es ajeno a este cerrojo de casi ocho décadas.Según el artículo 69 de la Carta “se efectuará mediante el mismo procedimiento que establece la Carta de las Naciones Unidas para la reforma de dicho instrumento.