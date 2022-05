Video: Tensión y risas por una insólita pregunta de Vicky Xipolitakis a Diego Brancatelli

Xipolitakis entró en el juego de chicanas cuando le preguntó a Brancatelli por su ideología política. La consulta llegó cuando el periodista estaba contando que no le fue bien con un negocio que encaró. "¿Pero qué tiene que ver eso con… vos sos político?", lo interrumpió la vedette. "No, yo trabajo en televisión", respondió Brancatelli. "Si, te conozco. Te vi muchas veces. Pero nombraste a la política con este trabajo que estás contando. ¿Por algo especial?", insistió Xipólitakis. "No, porque en un programa en el que estaba, que se llama Intratables y que acaba de terminar, era político y debatíamos ideas políticas y yo defiendo y sostengo un modelo de país", le explicó. "¿Y cuál es, se puede saber?", retrucó Vicky. "El kirchnerismo, el peronismo", volvió a responder Brancatelli. "¿Y por qué sostenés eso?", siguió la modelo con total seriedad. En ese momento, Brancatelli no pudo más y soltó una risa, según recopila el sitio MDZ Online.