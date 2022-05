El testimonio de creer

Siempre fue hijo de la Iglesia y supo aceptar los pasos providenciales de Dios en las órdenes de sus superiores. Sabía que la Iglesia fue fundada por Cristo y no es una creación sociológica de la historia. No obstante los debates, era un hombre de pensamiento fiel pero libre. No buscaba lo políticamente correcto, buscaba la verdad. El legado que queda en el pensamiento de muchos es que creía en que Dios que se hacía presente en la Liturgia y en su belleza celebrativa. La verdad como eje de búsqueda y su misión de comunicar.