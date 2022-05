No es nuevo, no conozco tucumano que no haya tenido un antepasado jugador. La sombra de este pariente, su fantasma digamos, suele llegarnos envuelta en el piadoso manto del recuerdo, y la seguridad de que ya no va a apostar más nos permite hacer las paces con aquellos adictos al destino. El viejo Salomón, por caso, recibió ese trato y quedó en la memoria familiar como el campeón que ganó al menos dos veces la grande. Dos batacazos. Pero los frutos materiales de aquellas victorias legendarias no parecen haber llegado a las otras generaciones. Se explica con la frase que repetían tantas veces como la que lo coronaba genio del batacazo: “pero prefiero tener la mitad de lo que perdió más que el doble de lo que dijo haber ganado”. El jugador no cuenta cuando pierde por ese orgullo estoico que retrata Dostoievski en Ruletenburgo. Tampoco se alegra de ganar, porque solo siente que es una tregua, un alto al fuego. Sabe que la ciudadela está sitiada por los casinos, esperando el batacazo.