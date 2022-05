El peronismo intenta curar heridas internas en Mendoza

En el marco de la apertura del FDT, uno de los asistentes fue el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, quien está alejado de la coalición oficialista, pero que semanas atrás tuvo reuniones con el ministro De Pedro bajo la premisa de que “se necesita una amplia participación que permita competir en internas” dentro de la coalición gobernante”. También el sindicalista titular de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky, manifestó: “El peronismo no va a ser derrotado por los que quieren volver a gobernar al servicio de los ricos. Hay que movilizar a nuestro pueblo porque no será un paseo en sulky derrotar al peronismo, sino que van a tener que derrotar al peronismo en la calle”. Se sumó el senador del FDT, Adolfo Rodríguez Saá, al aseverar: “Vamos a trabajar para volver a ser gobierno en 2023 por la felicidad del pueblo”.