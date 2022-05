Las causas más relevantes de la crisis del federalismo argentino

Síntesis: la reforma de 1994 no atenuó el “presidencialismo” ni fortaleció al federalismo. No tienen andamiento, todavía, los organismos de control de los servicios públicos de competencia nacional (artículo 42) ni el organismo fiscal federal (artículo 75, inciso 2. No se cumplió con la “participación necesaria) de las provincias en los “entes reguladores”. En lugar del Organismo Fiscal Federal continúa su vigencia la Comisión Federal de Impuestos de la vieja Ley 23.548, que es gerenciada por el mismo Gobierno Federal quien es -precisamente- el principal sujeto controlado según el diseño constitucional y -por ello- excluido de su integración. Urge recomponer el sistema federal argentino y el federalismo local. Tucumán está en mora en dictar las leyes que hagan posible la autonomía municipal. Debe actualizar las leyes de reparto de los ingresos por tributos locales, abandonando la intención de someter económicamente a los municipios.