El regreso de un emblema

Para Tucumán, la Naranja es mucho más que una camiseta: es un emblema. Es un símbolo de su identidad, de su coraje y de su orgullo. Y aunque hoy subsiste a través de sus diferentes vertientes (seven, femenino y juvenil), la ausencia de la Naranja mayor, la madre de todas, sigue siendo un vacío difícil de llenar luego de la desaparición del Campeonato Argentino de Mayores, que le daba razón de ser.

Esa nostalgia es el fundamento por el que la confirmación de su regreso sea celebrado como una gran noticia. El presidente de la Unión de Rugby local, Santiago Taboada, reveló que el seleccionado mayor masculino viajará a Salta el mes que viene para jugar un amistoso con su par de Salta el sábado 18, en escenario a confirmar. Será el primer partido de la Naranja mayor en tres años: el último fue un amistoso contra el seleccionado de Paraguay en abril de 2019, en cancha de Universitario, que terminó en una aplastante victoria (95-8) del equipo conducido por José Chavanne, Pablo Pérez, Nicolás Domínguez y Diego Vidal.

Según comentó Taboada, acompañado por el vicepresidente Martín Alves y el secretario Martín Lazarte, la idea del amistoso viene gestándose desde principios de febrero, cuando directivos de la URT viajaron a Salta para interceder en el conflicto que tiene a los principales clubes de dicha provincia enfrentados desde hace tiempo y a la Unión salteña con pedido de intervención. En aquella reunión, además de intentar acercar a las partes, surgió la propuesta de organizar un partido amistoso entre los seleccionados de ambas provincias, cuya relación en los últimos tiempos también ha sido bastante tensa a raíz de cuestiones vinculadas a la administración del torneo Regional.

En principio, la intención era que el encuentro se disputara el 9 de julio y sirviera como preliminar del test match que Los Pumas jugarán con Escocia en el estadio Padre Martearena, por la ventana internacional de ese mes, pero debido a cuestiones logísticas se resolvió adelantarlo para el sábado 18 de junio, aprovechando que ese fin de semana habrá ventana de descanso en la competencia regional.

El amistoso con los “Mayuatos” sería solo el punto de partida en el objetivo de darle un nuevo impulso a la Naranja, condenada en los últimos años a apariciones esporádicas en amistosos. Según anticipó el propio Taboada, habría más compromisos para el seleccionado mayor en 2022. El primero sería un amistoso contra Córdoba, posterior a la finalización de los torneos locales (el Regional del NOA finalizará en agosto), aunque eso todavía está en tratativas. Más concreta es la invitación a participar de un cuadrangular en Paraguay en noviembre, junto al seleccionado nacional anfitrión, el de Brasil y el de Córdoba.

Esto sería una primera aproximación al verdadero objetivo de Tucumán y otras Uniones del interior: reestablecer la competencia entre seleccionados provinciales, desactivada desde la eliminación del Campeonato Argentino de Mayores en 2017. “Desde entonces hasta hoy, no hubo un solo año en que Tucumán no haya pedido la restitución del Argentino”, aseguró Alves. Cinco años después, la UAR mantiene la misma postura: no destinará recursos para un torneo que considera deficitario. No obstante, dejó a criterio de las Uniones la organización de un torneo (como el histórico Centro de la República), siempre y cuando sea autofinanciado. La otra opción es que se le presente a la UAR un modelo de Argentino competitivamente y económicamente viable.

Por lo pronto, habrá juego otra vez para los Naranjas, y eso ya es un motivo para celebrar.