“Arrasamos el mundo y eso tiene consecuencias”

- Lo que tenemos ahora es un número de casos muy importante, con una alta circulación de Sars. No tenemos un dato concreto ya que se testea muy poco, y antes había informes diarios y ahora semanales. Es decir que no tenemos una fotografía real, pero sabemos que hay un número importante de nuevos contagios, y el dato es preocupante. Lo alentador por el momento es que esto no se asocia con un incremento de las hospitalizaciones, de los casos severos, no hay internaciones en terapias intensivas, y eso se debe a que se hizo una campaña de vacunación extensa con el 86% de la población ya inoculada. Entonces, ¿cómo sigue todo esto? No está claro, hay una tendencia a suponer que vamos a tener muchos contagios, sobre todo con esta variante de Ómicron, la BA 2, ya que además relajamos las medidas de prevención, de distanciamiento, del uso del barbijo, y por eso creo que esta curva va a seguir, aunque no sabemos por cuánto tiempo. No logramos predecir cómo va a ser el periodo, pero va a ser menos grave que las otras olas. Pero si sigue habiendo tantos casos va a empezar a haber más internaciones, y por eso debemos achatarla lo más rápido posible. El programa de vacunación es bueno, pero la colocación de las terceras dosis es floja, no llega al 44% de la población. Hay vacunas y hay que vacunarse. Se debe tener mucho cuidado de los encuentros en lugares cerrados, entre ellos los medios de transporte, y que se siga usando barbijo, y otro aspecto importante es cuidar mucho a los mayores de 60 años y a las personas con comorbilidades, ya que es mucho el riesgo que corren. El seguimiento de la pandemia hoy pasa por ver la frecuencia de hospitalizaciones y el número de muertes.